Murder Is Easy: Agatha Christie-serie komt naar BBC First

De Britse misdaadserie Murder Is Easy gaat eind dit jaar in première op televisie: vanaf dinsdag 31 december is de driedelige reeks te zien op BBC First. Het verhaal speelt zich af in de jaren vijftig, als de jonge maar ambitieuze Luke Fitzwilliam (David Jonsson uit Industry) vanuit Nigeria naar Engeland reist. In de trein naar Londen ontmoet hij de bejaarde Miss Pinkerton (Penelope Wilton uit Downton Abbey). De oude vrouw vertelt hem dat er een moordenaar rondloopt in het dorpje Wychwood-Under-Ashe. Hoewel de lokale bevolking alle sterfgevallen als ongelukken beschouwt, heeft zij zo haar twijfels. Als Miss Pinkerton niet veel later ook zelf om het leven wordt gebracht, besluit Fitzwilliam op zoek te gaan naar de moordenaar. Bijrollen zijn er voor Morfydd Clark (Lord of the Rings) en Douglas Henshall (Shetland). Murder Is Easy werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Agatha Christie, dat door Sian Martin (Inspector Ellis) voor televisie werd bewerkt.