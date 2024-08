Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries: spin-off-serie gaat van start op BBC First

Na drie tv-seizoenen (en de film Crypt of Tears) van Miss Fisher’s Murder Mysteries is ook de spin-off binnenkort te zien op BBC First. Ms. Fisher's Modern Murder Mysteries speelt zich af in de jaren zestig en volgt Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill), het nichtje van de door Essie Davis gespeelde Phryne Fisher. Peregrine verlaat haar onbevredigende leven in een kleine stad om in Melbourne aan het werk te gaan als detective. Ze wordt gesteund door een aantal vrouwen die haar helpen in de voetsporen van haar tante te treden. In de vier afleveringen onderzoekt ze de dood van een model, een incident in een tv-muziekshow en een moord op een internationale kookschool. Verder gaat ze nog undercover in een geheime militaire basis. Ms. Fisher's Modern Murder Mysteries komt van dezelfde makers als het origineel. De spin-off kreeg ook een tweede seizoen.