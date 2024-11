Moloch: horrorfilm met Sallie Harmsen komt naar de NPO

De Nederlandse horrorfilm Moloch (2022) gaat vrijdag 15 december in première op NPO 3. Het drama volgt de 38-jarige Betriek (Sallie Harmsen uit De Stamhouder en Noise), die samen met haar familie woont nabij de noordelijke veenlandschappen. Haar rustige leven wordt verstoord wanneer ze in haar huis wordt aangevallen door een onbekende man. Als ze op zoek gaat naar een verklaring wordt ze steeds vaker geconfronteerd met onheilspellende gebeurtenissen: een eeuwenoude legende lijkt haar familie te terroriseren. Moloch was vorig jaar eerste avondvullende speelfilm van regisseur Nico van den Brink, die het scenario schreef samen met Daan Bakker (Zenith). Na de Nederlandse bioscooprelease werd de film ook uitgebracht in Amerika, waar hij in première ging bij de in horror gespecialiseerde streamingdienst Shudder.