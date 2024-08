Mocro Maffia: zesde en laatste seizoen start in september bij Videoland

Het zesde seizoen van Mocro Maffia heeft een datum bij Videoland: de slotreeks is vanaf vrijdag 20 september wekelijks bij de vod-dienst te volgen. In het zesde seizoen hebben de moorden op Paus en Potlood alles overhoopgegooid in de Amsterdamse onderwereld. Samira, Tonnano en Ashraf zweren wraak op het Colombiaanse kartel van Tia Alvarez en zetten alles op alles om het imperium van Paus niet te laten instorten. Ondertussen proberen Tatta en Borsu het gat in de markt op te vullen door een nieuwe drugslijn op te zetten via Suriname, maar komen ze daarmee op de radar van een groep nietsontziende gangsters uit Paramaribo. En terwijl iedereen strijdt om de macht, moet Adil afrekenen met zijn tragische verleden om zichzelf en zijn familie uit handen te houden van zijn moordlustige vijanden. Het seizoen bestaat uit acht afleveringen. Onlangs werd op Videoland ook nog de korte film Mocro Maffia: Taxi toegevoegd.