Mocro Maffia: trailer voor zesde seizoen van Videoland-serie

Naast de korte spin-off-film Taxi verschijnt dit jaar ook het zesde seizoen van Mocro Maffia: de slotreeks (acht afleveringen) is vanaf vrijdag 20 september wekelijks te streamen bij Videoland. In het zesde seizoen zweren Samira, Tonnano en Ashraf wraak op het Colombiaanse kartel van Tia Alvarez en zetten ze alles op alles om het imperium van Paus niet te laten instorten. Tatta en Borsu proberen een drugslijn op te zetten via Suriname, maar belanden zo op de radar van een groep brute gangsters uit Paramaribo. En Adil moet afrekenen met zijn tragische verleden om zichzelf en zijn familie te beschermen. Romée Polanen voegde zich voor het zesde seizoen bij de cast als het nieuwe personage Soesie. Soesie is het nichtje van Borsu die aan de slag gaat in een stash house om bolletjes te scheppen. Ze krijgt steeds meer verantwoordelijkheid en moet uiteindelijk ook de wapens oppakken om te laten zien hoever ze bereid is te gaan.