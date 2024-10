Missing People: Zweedse thrillerserie start in oktober op Canvas

De Zweedse thrillerserie Missing People (of: Försvunna Människor) gaat deze maand van start op televisie: vanaf 26 oktober zie je elke zaterdag een dubbele afleveringen op Canvas. Het drama volgt Erwin Linnas (Peter Viitanen uit Top Dog), een vrachtwagenchauffeur in een klein stadje die kampt met een ouder wordende vader en een gebroken huwelijk. Op een snikhete zomerdag rijdt hij met zijn truck noordwaarts over de Sontbrug. Deze routineklus verandert al vrij snel in een nerveuze rit. In de tank van zijn truck smokkelt hij namelijk een aantal Syrische vluchtelingen met zich mee. Erwin doet het omdat hij ze wil helpen. Zijn baas doet het om zijn transportbedrijf te redden. Onder de vluchtelingen bevinden zich een zwangere vrouw en een koortsige peuter. De reis is voor hen een nachtmerrie. Erwin verbergt ze daarom in de cabine achter de chauffeur. Maar dan staat een politiecontrole hen op te wachten. Missing People werd geschreven door Ulf Ryberg, als scenarist bekend van films als Headhunters en The Girl Who Kicked the Hornets' Nest.