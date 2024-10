Midsomer Murders: seizoen 24 start in november bij de NPO

Het 24ste seizoen van Midsomer Murders komt naar de NPO: vanaf zaterdag 21 november zie je elke week een nieuwe aflevering op NPO 2 en daarna NPO start, terwijl de volledige reeks (vier afleveringen in totaal) vanaf donderdag 21 november al in zijn geheel te bekijken is via NPO Plus. Midsomer Murders is een Britse misdaadserie die zich afspeelt in het pittoreske graafschap waar de titel naar verwijst en volgt detective John Barnaby (Neil Dudgeon) en zijn collega Jamie Winter (Nick Hendrix). De première van het nieuwe seizoen draait om een familiegeschil dat uiteindelijk leidt tot moord. Na het overlijden van de rijke patriarch Henry Shirewell wil zijn oudste zoon Lucian (een gastrol van Peter Serafinowicz) het landgoed van zijn vader omtoveren tot een walhalla voor kunstenaars, maar daar is de rest van de familie bepaald niet over te spreken. Naar verluidt is er ook al een 25ste seizoen van Midsommer Murders in de maak, terwijl er op 10 november een tussentijds aflevering (getiteld Dressed to Kill) debuteert op de Britse televisie.