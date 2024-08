Medisch Centrum West: nieuwe serie gaat in november van start op SBS6

Medisch Centrum West keert terug naar televisie met een nieuwe cast: de doorstart is vanaf zondag 10 november te zien op SBS6. Het drama volgt een aantal artsen en verpleegkundigen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp. Assistent Luna (Susannah El Mecky) wil bewijzen dat ze een goede arts is, maar heeft moeite met de heftige gebeurtenissen. Haar moeder Rosa (Saskia Temmink), met wie ze een tumultueuze relatie heeft, werkt in hetzelfde ziekenhuis als internist-oncoloog. De charismatische arts Milo (Beau Schneider) lijkt het perfecte leven te leiden, maar begint te vrezen voor zijn gezondheid en carrière. Hun collega Kees (Frans van Deursen) is een ervaren verpleegkundige met veel humor. Verder zien we Kürt Rogiers als psychiater Casper, Quiah Shilue als poortwachter Ingrid en Lieke van den Broek als zorghulp Olivia. De serie werd bedacht door Pollo de Pimentel (Celblok H) en Marlies Huisman. Janice Pierre (Dertigers) en Edson da Conceicao (Rampvlucht) behoorden tot de regisseurs.