McDonald & Dodds: vierde seizoen start in januari op televisie bij Canvas

Het vierde seizoen van McDonald & Dodds is vanaf vrijdag 3 januari op de Belgische televisie te zien bij Canvas. De Britse misdaadreeks draait om het partnerschap tussen twee rechercheurs die werkzaam zijn in het historische plaatsje Bath: de door Tala Gouveia gespeelde McDonald en de door Jason Watkins gespeelde Dodds. In het driedelige vierde seizoen krijgt het duo te maken met de vondst van het stoffelijk overschot van een vrouw die 38 jaar vermist werd, een moord tijdens een busrit op klaarlichte dag waarbij niemand iets gezien lijkt te hebben, en een seriemoordenaar die alleen lijkt toe te slaan op bruiloften. McDonald & Dodds werd bedacht door Robert Murphy, die eerder schreef voor Shetland en DCI Banks. De eerste drie seizoenen zijn hier in Nederland momenteel terug te kijken op NPO Plus. Of de serie ook nog een vijfde seizoen zal krijgen is niet bekend, maar Gouveia en Watkins lieten al weten graag nog langer door te willen.