Mary: flets Bijbels drama met thrillerelementen Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten

Anthony Hopkins mag weer eens plechtstatige speeches houden, als koning Herodes de Grote in onevenwichtige film over de levensloop van de moeder van Jezus.

In veel documentaires over de Bijbel die bij zenders als Discovery worden uitgezonden, zitten vaak van die klunzige, bijna lachwekkende reconstructies. Mary, het nieuwste wapenfeit van regisseur D.J. Caruso, oogt als een aaneenschakeling van dat soort gekunstelde ‘flashbacks’. Dat Caruso geen talent is, is evident; zijn laatste enigszins noemenswaardige project was Disturbia (2007). Nog saillanter: op een gegeven moment verschijnt Anthony Hopkins in beeld, als koning Herodes de Grote. Zou zijn manager nog wel kritisch kijken naar de scripts die hem worden aangeboden? Of maakt Hopkins er een sport van om plechtstatige historische figuren te spelen?

Sowieso is Hopkins' aanwezigheid in deze film met veelal onbekende gezichten een rare gewaarwording. Niettemin draait het drama met thrillerelementen om Maria (Noa Cohen), de moeder van Jezus. Op een dag krijgt haar vader in de woestijn een visioen dat hij een dochter krijgt, en zijn dochter zal ‘de grootste gift aan de mensheid’ baren. Maria belandt in haar tienerjaren in een tempel waar ze een devoot mens wordt, en ontmoet later Jozef (Ido Tako). Als ze ineens zwanger is, overduidelijk niet van Jozef, dan levert dat problemen op. Ze wordt door haar omgeving onheus bejegend.

© Christopher Raphael / Netflix

En Herodes ziet die ‘grote gift’ ook niet zitten. En gaat later op zoek naar Jezus. Onder deze barokke scènes vol ceremonieel geweld en pompeus gewauwel weerklinkt bombastische muziek – net zoals dat vaak het geval is in de bovengenoemde Discovery-series. Wat eigenlijk vooral blijkt uit Mary is dat het levensverhaal van Jezus’ moeder een veel spannendere vorm verdient. En dat de intussen 86-jarige Hopkins, die recent ook gestalte gaf aan de Romeinse keizer Vespasianus in het saaie Those About to Die, misschien ook zolang hij nog kan moet kiezen voor grotere uitdagingen.