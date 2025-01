Marie Antoinette S01E01: het absurde leven aan het Franse hof

© BBC / CANAL+

Historisch drama, gefilmd vanuit het perspectief van de beroemde en beruchte Franse koningin, moet het vooral hebben van de satirische humor van scenarist Deborah Davis (The Favourite).

Het is 1768. De dertienjarige aartshertogin Maria Antonia van Oostenrijk, die later bekend zal staan als Marie Antoinette (Emilia Schüle), reist af naar Parijs. Daar zal ze in het huwelijk treden met Louis-Auguste de France, de veertienjarige dauphin (de kroonprins wordt gespeeld door Louis Cunningham). Die echtelijke band dient als een versteviging van de relatie tussen het Habsburgse Rijk en het Franse Rijk. Dat is hard nodig, aangezien revoltes en verslechterde diplomatieke verhoudingen de status quo bedreigen. Ook is Maria, de moeder van de dauphin (die in 1775 wordt gekroond tot Lodewijk XVI), recent overleden. Het koningshuis snakt naar nieuw bloed.

De strenge gravin Madame de Noailles (Laura Benson), die jarenlang de koningin bijstond, heeft de taak om Maria Antonia de etiquette van Versailles bij te brengen. Dat levert al in de eerste afleveringen ongemakkelijke scènes op. Zoals wanneer de twee tieners net zijn getrouwd. Vluchtig worden ze naar hun slaapkamer geleid, waar een hele entourage op ze staat te wachten. Het bruidspaar wordt ten overstaan van de gasten ontkleed, waarna de bezoekers de slaapkamer verlaten. De introverte Louis-Auguste heeft evenwel geen behoefte aan een vrijpartij. Even later ontdekt Maria Antonia allerlei gaatjes in muren en deuren: iedereen kijkt mee.

© BBC / CANAL+

Iedereen wil getuige zijn van de schepping van de nieuwe telg. Regisseur Pete Travis (Bloodlands) filmt deze passages als een satire. De perversiteit leent zich daar ook voor. Dat weet scenarist Deborah Davis - die ook het satirische The Favourite (2018) schreef, over de achttiende-eeuwse perikelen rondom koningin Anna van Groot-Brittannië - maar al te goed. Ze ziet in het hofleven, zekere vanuit het vrouwelijk perspectief dat de kijker in Marie Antoinette krijgt voorgespiegeld, humor in het absurde. Daar moet de serie het dan ook van hebben.