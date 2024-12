Marie Antoinette: historische dramaserie gaat in januari van start bij BBC First

Het kostuumdrama over de Oostenrijkse royal die trouwde met de Frans troonopvolger en in Versailles uitgroeide tot stijlicoon komt van de scenarist van The Favourite.

Het kostuumdrama Marie Antoinette (2022) is vanaf 12 januari elke zondag te zien op BBC First. De titelrol in deze coproductie van de BBC en CANAL+ wordt gespeeld door de Duitse actrice Emilia Schüle (Berlin Station). In het historische drama is Marie Antoinette nog maar een tiener wanneer ze Oostenrijk verlaat om met de Franse troonopvolger te trouwen. Eenmaal in Versailles moet ze zich aanpassen aan de vele regels van het Franse hof, terwijl haar moeder haar onder druk zet om de Bourbon-dynastie voort te zetten en zo de alliantie tussen de twee landen te cementeren. Maar door het teruggetrokken karakter van haar echtgenoot Louis (Louis Cunningham) blijkt dit veel moeilijker dan verwacht. Het lukt haar uiteindelijk toch om Versailles naar haar hand te zetten, maar daarbij maakt ze tevens een boel vijanden. Martijn Lakemeier (Safe Harbor) heeft een bijrol als de Zweedse Axel von Fersen. De achtdelige reeks werd geschreven door Deborah Davis, die eerder een Oscarnominatie ontving voor haar script voor The Favourite.