A Man on the Inside S01E01-03: Ted Danson undercover in een seniorenhuis Netflix , Serie , Recensie • Vandaag

© Colleen E. Hayes / Netflix

Gemoedelijke seniorenkomedie van de maker van The Good Place.

Na de dood van zijn vrouw mist de gepensioneerde Charles (Ted Danson, The Good Place, Cheers) richting in zijn leven. Dan reageert hij op een oproep voor een mannelijke onderzoeksassistent van tussen de 75 en 85. Privédetective Julie (Lilah Richcreek Estrada, Chicago Med) zoekt namelijk iemand om in een seniorenhuis te infiltreren en daar te onderzoeken wie er de dure sieraden van bewoners steelt. Om te zeggen dat Charles een natuurtalent is, gaat allicht wat ver. Maar, hij is ‘de beste optie in een zee van niet zo beste opties’, dus Julie zal het ermee moeten doen.

Qua concept is A Man on the Inside wat meer ingetogen dan de eerdere tv-komedies van showrunner Michael Schur (The Good Place, Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation). Er staat in ieder geval minder op het spel dan voor de hoofdrolspelers van The Good Place, die ontdekken dat ze na hun dood terecht zijn gekomen in hun persoonlijke hel, uitgedacht door Michael (eveneens gespeeld door Danson). Het grootste gevaar dat Charles loopt, is dat hij wordt ontmaskerd en het seniorenhuis moet verlaten.

© Colleen E. Hayes / Netflix

Tegelijkertijd is de serie stiekem toch een beetje baanbrekend, in de zin dat het niet alleen aandacht, maar vooral ook positieve aandacht geeft aan senioren in de serie. Seniorenhuis Pacific View, met bezielende hand geleid door directrice Didi (Stephanie Beatriz, Brooklyn Nine-Nine, de stem van Mirabel in Encanto) is een allesbehalve deprimerende plek, met vroege happy hours en een schoonheidssalon, en met bewoners zoals Virginia (Sally Struthers, Gilmore Girls, All in the Family) die duidelijk nog volop genieten van het leven. Zelfs Charles’ dochter Emily (Mary Elizabeth Ellis, It’s Always Sunny in Philadelphia) merkt dat haar vader er helemaal opleeft.

En dan heeft Charles opeens toch iets te verliezen…