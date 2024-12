Maestro in Blue S03E01-02: broeierig, smeuïg slot Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De moordzaak die componist Orestis en de inwoners van Paxos in zijn greep houdt, voelt in het derde deel als een etterende wond die langzaam wordt opengereten.

De eerste aflevering van het slotseizoen van Maestro in Blue geeft nog weinig prijs van hoe het gaat aflopen tussen Klelia (Klelia Andriolatou) en Orestis (Christoforos Papakaliatis, tevens showrunner). Het is niettemin evident dat ze elkaar op het Griekse eiland Paxos onder ogen zullen komen. In de tussentijd is te zien hoe Orestis in Athene zielsalleen de zorg draagt voor het dochtertje dat hij kreeg met zijn echtgenote Alexandra (Stefania Goulioti). Vorig seizoen was al te zien dat zij leed aan postnatale depressie. Oud-rechercheur Dimosthenis (Kostas Berikopoulos) is daarnaast nog steeds geïnteresseerd in de moordzaak van Charalampos (Yannis Tsortekis).

De detective, die ooit werkzaam was op Corfu, prikt als het ware voortdurend in een dichtgeschroeide, etterende wond. Die wond wordt in het derde deel weer opengereten en zal naar alle waarschijnlijkheid de betrokkenheid van Orestis en van de vorig seizoen vermoorde burgemeester Fanis (Fanis Mouratidis) onthullen. Maar Papakaliatis doet het rustig aan en seint mondjesmaat belangrijke informatie door. Dat levert opnieuw een broeierig melodrama op. Je zou bijna kunnen zeggen dat Papakaliatis dit toch ietwat ordinaire genre verheft tot een kunstvorm. In Maestro in Blue ga je als kijker gewoon mee in de vele, normaliter ongeloofwaardige, tegenslagen.

Net als bij series als La Casa de las Flores (ook te zien bij Netflix) focust Maestro in Blue op het smeuïge, zonder ranzig te worden. De casting helpt daarbij: Andriolatou overtuigt opnieuw als de jongeling die smoorverliefd wordt op de meester in de titel; Papakaliatis oogst sympathie met zijn personage, maar Orestis heeft ergens ook iets pervers. Sowieso is niemand perfect, in Papakaliatis’ verhaalwereld. Het is spijtig dat deze reeks het in het slotstuk moet doen met slechts vier afleveringen. Hier had nog meer in gezeten.