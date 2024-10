Lynley: nieuwe versie van Britse misdaadserie komt naar de BBC

De BBC heeft een nieuwe televisie-verfilming van de Lynley-boeken van Elizabeth George aangekondigd. Leo Suter (Vikings: Valhalla) geeft gestalte aan DI Thomas Lynley, een agent die afkomstig is uit een adellijke familie, en Sofia Barclay (Ted Lasso) zal te zien zijn als zijn collega DS Barbara Havers, die juist opgroeide in een arbeidersmilieu. Daniel Mays (Magpie Murders) speelt DCI Brian Nies, een detective met een aversie tegen Lynley, en Niamh Walsh (The English Game) is te zien als Lynley's love interest Helen Clyde. Lynley werd bedacht en geschreven door Steve Thompson (Vienna Blood, Sherlock) en bestaat uit vier afleveringen met elk een speelduur van negentig minuten. De boeken van George werden al eens eerder verfilmd voor de tv-serie The Inspector Lynley Mysteries. Die eerdere verfilming, met Nathaniel Parker als Lynley en Sharon Small als Havers, was van 2001 tot 2008 te zien bij de BBC en wordt nog steeds herhaald op de Nederlandse televisie: het zesde seizoen start eind deze maand op RTL 8.