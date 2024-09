Ludwig: eerste blik op detectiveserie van de BBC met David Mitchell

David Mitchell, onder meer bekend als teamcaptain in de panelshow Would I Lie To You, speelt de hoofdrol in een nieuwe detectiveserie van de BBC. In Ludwig geeft hij gestalte aan John ‘Ludwig’ Taylor, die geniet van zijn rustige leventje in de luwte maar op een dag te maken krijgt met de verdwijning van zijn tweelingbroer James. Om James terug te vinden neemt Ludwig zijn identiteit over, wat al snel zorgt voor complicaties. James had namelijk een zeer succesvolle carrière als detective bij de politie van Cambrige en is, in tegenstelling tot Ludwig, een familieman. Toch blijkt Ludwig als puzzelliefhebber uiteindelijk van waarde voor de politie. Anna Maxwell Martin (Until I Kill You) is te zien als zijn schoonzus en zijn collega's bij de politie worden gespeeld door Izuka Hoyle, Dipo Ola, Dorothy Atkinson en Gerran Howell. De misdaadserie van scenarist Mark Brotherhood (Death in Paradise, Father Brown) bestaat uit zes afleveringen.