Lost: alle seizoenen verschijnen in augustus op Netflix

Het drama van producenten J.J. Abrams en Damon Lindelof ging in 2014 in première op televisie en was gedurende zes seizoenen goed voor ruim 120 afleveringen.

De mysterie-serie Lost verschijnt volgende maand op Netflix: de vod-dienst onthulde dat op donderdag 15 augustus alle seizoenen aan het aanbod zullen worden toegevoegd. De serie volgt de overlevenden van een vliegtuigramp, die allemaal stranden op een eiland ergens in de Grote Oceaan. Al snel blijkt het eiland bovennatuurlijke krachten te bezitten en daardoor worden de overlevenden gedwongen om zich te verdiepen in de mysteries van hun nieuwe omgeving. Lost werd bedacht door onder meer J.J. Abrams (Alias) en Damon Lindelof (Watchmen), en ook Carlton Cuse (Jack Ryan) was een van de drijven krachten achter de schermen. De ensemble cast bestaat uit onder meer Naveen Andrews (Sense8), Jorge Garcia (Hawaii Five-O), Matthew Fox (Party of Five), Josh Holloway (Colony) en Harold Perinneau (Sons of Anarchy). Perinneau werkt inmiddels met een aantal van de producenten van Lost aan het gelijksoortige From.