Law & Order: Special Victims Unit verdwijnt in februari van Netflix

De misdaadserie Law & Order: Special Victims Unit (oftewel: Law & Order: SVU) wordt volgende maand verwijderd uit het aanbod van Netflix: het drama is nog tot en met vrijdag 14 februari bij de streamingdienst terug te kijken. Momenteel zijn seizoen zes, zeven, negen, tien en elf bij Netflix beschikbaar. Op de Nederlandse televisie ging eerder dit jaar het 25ste seizoen van de serie van start. Special Victims Unit draait om de rechercheurs van een politie-eenheid in New York die zich bezighoudt met het onderzoeken van seksuele misdrijven. In de cast is er na al die jaren nog steeds één constante factor: Mariska Hargitay als detective Olivia Benson. Hargitay is in de seizoenen op Netflix te zien naast Christopher Meloni (wiens personage Elliot Stabler ook een eigen spin-off kreeg, die in Nederland te zien is bij Star Channel) en verder zijn er rollen voor onder anderen Ice-T (ook nog steeds een vast castlid) en Richard Belzer.