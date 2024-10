Law & Order: Organized Crime S04E01: begint meteen zinderend

Na de zware undercoverklus van vorig seizoen dompelt rechercheur Elliot Stabler (Christopher Meloni) zich opnieuw onder in de New Yorkse onderwereld. Aan het begin van het vierde seizoen probeert hij te infiltreren in Los Santos, een drugsbende die de straten van The Big Apple onveilig maakt met de handel in fentanyl. Professor (en miljardair) Kyle Vargas (Tate Ellington) wordt door de burgemeester ingevlogen om Stabler en zijn team bij te staan. Vargas is een tech-expert die met het gebruik van artificiële intelligentie de bende beter in kaart kan brengen. Daar denkt Meloni’s personage overigens anders over: hij gelooft nog steeds in de kracht van menselijk inzicht.