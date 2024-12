La Palma S01E01: Noorse rampenthrillerreeks in de idylle

Als een personage ineens een oorbel verliest, dan is dat in veel films en televisieseries een onvervalst onheilsteken. Zo ook in La Palma: een boottocht, waarbij één van de passagiers dus eerst nog een onschuldig oorringetje verliest, mondt in de openingsscène van dit Noorse vierluik uit in een tragedie waarbij enkele Noorse toeristen omkomen. Voor de kust van het Spaanse eiland komt namelijk gas vrij. En dat is ook een teken dat er een grote vulkaanuitbarsting op komst is, die zou kunnen leiden tot een immense tsunami, als je wetenschapper Haukur (Ólafur Darri Ólafsson uit Entrapped) mag geloven. Haukur is het levende bewijs dat Scandinaviërs niet alleen naar de Canarische eilanden afreizen om te recreëren – ze werken er ook.