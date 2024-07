Kleo S02E01: nieuwe intriges; nieuwe kansen Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Robert Palka / Netflix

Alle sleutelpersonages, onder wie het gewiekste titelpersonage, zijn op zoek naar het rode koffertje uit het eerste deel in ambitieuze openingsaflevering.

In het eerste seizoen van Kleo was al te zien dat de Koude Oorlog ook nadat de muur in Berlijn viel nog lang niet ten einde was. En ook het titelpersonage (een fijne rol van Jella Haase) was nog niet klaar om de lokroep van het vrije Westen te beantwoorden. Huurmoordenaar Kleo (Haase) had immers een missie: achterhalen wie verantwoordelijk was voor haar detinering. Zodoende ontpopte Kleo zich als een onvervalste wraakthriller à la Killing Eve. In het tweede deel is de hoofdpersoon niet meer op zoek naar vergelding, maar naar het rode koffertje waar de CIA en een keur aan andere geheime diensten naar op zoek is.

In dat koffertje zouden naar verluidt documenten zitten die bewijzen dat Oost-Duitsland in de jaren tachtig werd gefinancierd door de Verenigde Staten om de rust in het gebied te bewaren. Maar er zou ook prima iets anders compromitterends in kunnen zitten. Zolang het maar geen MacGuffin is; een rekwisiet dat puur fungeert om de plot voort te stuwen. En zolang Kleo maar weer erop los kan moorden, want dat was toch wel het meest smeuïge aspect van het eerste seizoen.

© Julia Terjung / Netflix

Niettemin is in de openingsaflevering te zien dat een CIA-agent contact probeert te leggen met Kleo. Ook dient zich een mysterieuze KGB-agent aan. Minkukel Sven Petzold (Dimitrij Schaad) is ook op zoek naar het koffertje en probeert opnieuw de samenwerking met Kleo aan te gaan. Kortom: nu wraak op de achtergrond is verdwenen, introduceren makers HaRiBo (Hanno Hackfort, Richard Kropf en Bob Konrad) een keur aan nieuwe intriges. Het valt te hopen dat de mannen hun ogen op de bal houden en Kleo dus laten doen waar ze goed in is. Net als in Killing Eve is Kleo weinig interessant zonder het moorden.