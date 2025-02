Kinda Pregnant: nogal een gemiste kans

Amy Schumer staat bekend om haar vleselijke humor; om haar grappen over het vrouwelijk lichaam. Zwangerschap is in beginsel dus een onderwerp dat de comédienne wel zou moeten liggen. Maar Kinda Pregnant is slechts bij vlagen kinda funny. De komedie, geproduceerd door het productiebedrijf van Adam Sandler, moet het vooral hebben van poep- en pieshumor. Zoals wanneer Sandlers vrouw Jackie, die een yogacoach speelt, tijdens een les haar zwangere cliënten instrueert hun ‘vagina’s bij het inademen aan te spannen’, om vervolgens tijdens het uitademen hun ‘anus te ontspannen’.

Niettemin draait Kinda Pregnant om Lainy Newton (Schumer), een lerares Engels die al haar hele leven ernaar snakt om kinderen op de wereld te zetten. Als haar hartsvriendin Kate (Jillian Bell) zwanger wordt, is Newton stikjaloers. Tijdens een moment van onbedachtzaamheid besluit ze een dikke buik te gaan dragen en de dingen te doen die zwangere vrouwen doen. Zo ontmoet Newton de zwangere Megan (Brianne Howey uit Ginny & Georgia ) en haar zwager Josh (Will Forte). Terwijl ze bevriend raakt met Megan wordt ze verliefd op Josh.

Uiteraard zal ze op een gegeven moment moeten opbiechten dat ze niet zwanger is. ‘Heb je niet ooit iets stoms gedaan, gedreven door verliefdheid?’, zegt Newton tegen het einde van de film tegen Josh. De ironie is dat Kinda Pregnant een aaneenschakeling is van stupiditeiten. Een gemiste kans: Schumer, die het scenario schreef met Julie Paiva, wist ooit de geneugten en kwaaltjes van het vrouwelijk lichaam zo trefzeker voor het voetlicht te brengen in haar stand-up-comedy. In haar films komt die thematiek nog steeds niet echt van de grond.