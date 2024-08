Kidnapped: The Chloe Ayling Story: eerste blik op serie van de BBC

De BBC onthulde een eerste blik op het waargebeurde misdaaddrama Kidnapped: The Chloe Ayling Story, dat vanaf 14 augustus te zien is op BBC Three. De serie draait om de ontvoering van model Chloe Ayling (Nadia Parkes), die in 2017 werd gekidnapt toen ze in Italië was voor een fotoshoot. We zien haar tijd in gevangenschap en de rechtszaak die volgde, waarbij Ayling in een mediastorm belandt en ervan wordt beschuldigd alles zelf in scène te hebben gezet. De serie werd geschreven door Georgia Lester (Killing Eve, Skins), die zich daarbij onder meer baseerde op het gelijknamige boek van Ayling zelf. Naast Parkes zijn er bijrollen voor onder anderen Adrian Edmondson (A Spy Among Friends), Nigel Lindsay (The Capture), Eleonora Romandini (The White Lotus) en Christine Tremarco (The Responder). De reeks bestaat uit in totaal zes afleveringen.