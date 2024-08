Kameleon: Belgische serie komt in september naar Videoland

Eerder dit jaar debuteerde het komische drama Kameleon op de Belgische vod-dienst Streamz en de serie verschijnt in Nederland binnenkort bij Videoland, waar de reeks vanaf vrijdag 6 september te zien is. In Kameleon proberen vier jeugdvrienden te ontsnappen uit de wijk in Antwerpen waar ze zijn opgegroeid. Een wijk waar kansen niet talrijk zijn en waar heel wat jongeren kiezen voor de ‘get rich fast’-optie van drugscriminaliteit. De flamboyante dagdromer Chris (Noa Izaï Tambwe Kabati) hoopt echter op een carrière als acteur, terwijl zijn vriend Kofi (Namzoya Abdulwahid) graag muzikant wil worden. Het viertal wordt compleet gemaakt door Blackson (Tama Theophore Kabeya) en de alleenstaande moeder Tina (Britt Hellinx). Verder heeft Frank Lammers (Ferry) een bijrol. De serie werd geschreven door Kristof Hoefkens (Geldwolven, De Kraak).