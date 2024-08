De Kraak: Vlaamse thrillerserie start in september bij Viaplay

De thrillerserie De Kraak, die in 2021 werd geproduceerd door de Belgische vod-dienst Streamz, is vanaf 19 september te zien bij Viaplay, met elke donderdag een dubbele aflevering. De Kraak volgt het 20-jarige computer-genie Jeremy Peeters (Tijmen Govaerts uit Girl), die in anonimiteit leeft en nog nooit met het gerecht in aanraking gekomen is. Op een dag wordt hij benaderd door oplichter Alidor Van Praet (Gene Bervoets uit Spoorloos), die net twee jaar in de gevangenis heeft gezeten. Van Praet zoekt naar een manier om zijn in beslag genomen illegale fortuin terug te verdienen en nadat hij Peeters een hackerwedstrijd heeft zien winnen, wil hij met zijn hulp de internationale bank in Frankfurt beroven om 350 miljoen euro buit te maken. Ella June-Henrard (Swanenburg) vertolkt eveneens een hoofdrol in de serie. De Kraak is afkomstig van de producenten van de misdaadserie Undercover. De reeks bestaat uit acht afleveringen.