Inside Man: thrillerserie met David Tennant start in december bij BBC First

De serie Inside Man met David Tennant (Broadchurch) is vanaf zondag 22 december te zien op BBC First. De thriller volgt drie mensen die na een verdwijning op een onverwachte manier met elkaar in contact komen. Stanley Tucci geeft gestalte aan Jefferson Grieff, een Amerikaanse professor in het strafrecht die in de dodencel zit voor de brute moord op zijn vrouw. De Britse journaliste Beth Davenport (Lydia West) heeft zijn hulp nodig om de verdwenen Janice (Dolly Wells), een vrouw die haar onlangs hielp, op te sporen. Het laatste dat Beth van Janice hoorde, was een sms met een vage foto van een man die op de camera afkomt. Tennant speelt een dominee die eveneens een connectie heeft met Janice. Inside Man werd bedacht en ontwikkeld door Steven Moffat, die vooral bekend is van zijn werk aan Doctor Who en het door hem bedachte Sherlock. De serie was in 2022 te zien bij de BBC en is staat tevens in zijn geheel op Netflix.