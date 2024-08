Incoming: slap aftreksel van Superbad

Incoming borduurt van meet af aan voort op het genre van de grove tienerfilm. Je zou de film kunnen beschouwen als een hommage aan Superbad (2007), de vulgaire komedie die alweer bijna twintig jaar fungeert als de blauwdruk voor hoe het wel moet. Groot verschil tussen de twee films: regisseur Greg Mottola (Superbad) is een uitstekende tieneracteursregisseur (zie ook Adventureland, 2009) met een oog voor filmische composities. De broers Dave en John Chernin, die met Incoming hun regiedebuut maken, zijn evident niet gezegend met dat talent. De twee schrijven al jaren afleveringen van de komedieserie It’s Always Sunny in Philadelphia, en dat blijkt een andere tak van sport.