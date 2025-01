Hit Man: scherpzinnige noties én trefzekere humor Amazon , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Glen Powell speelt in nieuwste film van Richard Linklater een nerd die veinst een huurmoordenaar te zijn – met bloederige gevolgen.

Psychologiedocent Gary Johnson (Glen Powell) is niet per se het type man waar de meeste vrouwen op zitten te wachten. Hij is (iets te) vriendelijk, etaleert zijn intellect misschien wel iets te graag en kleedt zich als een nerd. Zal dat ooit veranderen? Tegen zijn ex-vrouw Alicia (Molly Bernard), die zwanger is van de man met wie ze vreemdging toen ze nog met Johnson was getrouwd, legt hij uit dat persoonlijkheden van mensen gedurende hun levensloop nauwelijks veranderen. Precies dat is natuurlijk wat met Powell wel gebeurt, in deze scherpzinnige komedie met een wrange twist.

Johnson heeft naast zijn baan aan de universiteit van New Orleans ook een bijbaantje: hij helpt de politie met geheime operaties waarin een undercoverrechercheur veinst een huurmoordenaar te zijn die door jaloerse types kan worden ingehuurd om hun echtgenoot te laten vermoorden. Als Johnsons collega Jasper (een geestige rol van Austin Amelio) ineens wordt geschorst, moet Johnson invallen en dus doen alsof hij een zelfverzekerde gangster is. Dat gaat hem veel makkelijker af dan hij ooit had kunnen vermoeden. En die premisse, van de nerd die een gangster moet spelen, geeft Powell de kans om zijn acteertalent te etaleren.

© WW Entertainment

Gaandeweg de film begint Johnson steeds meer te lijken op de stoere macho’s die hij speelt, totdat tegen het einde Johnsons vroegere zelf weer begint door te sijpelen. Ondertussen wordt hij verliefd op één van de ‘cliënten’, Maddy (Adria Arjona is uitstekend gecast als Powells tegenspeler) wil haar man laten afmaken, die haar leven compleet insnoert. Filmmaker Richard Linklater (Boyhood, 2012), die hier een waargebeurd verhaal (Gary Johnson heeft echt bestaan) dramatiseert, kent de conventies van het misdaadgenre maar al te goed; zodra een agent van de gebaande paden afwijkt, is het steevast hommeles. Dus staat Johnsons leven al snel volstrekt op de kop. Linklater laat de plot in de derde akte genadeloos ontsporen.

© WW Entertainment

Denk qua slotakte aan films als Fargo (1996) en Blood Simple (1984), maar dan met een Linklateriaanse, psychologische saus eroverheen: de film zegt ook iets over Freud, over Nietzsche, over hoe je je eigen leven naar eigen inzicht kan inrichten – en ook dat dit soms bloederige gevolgen kan hebben. Hit Man combineert die scherpzinnige noties met heerlijk trefzekere humor.