His Three Daughters: trailer voor Netflix-film met Natasha Lyonne en Elizabeth Olsen

Carrie Coon (The Sinner), Natasha Lyonne (Poker Face) en Elizabeth Olsen (Love & Death) spelen de hoofdrollen in de film His Three Daughters, die vanaf vrijdag 20 september te zien is op Netflix. Het tragikomische familiedrama volgt drie van elkaar vervreemde zussen die weer even bij elkaar komen om voor hun stervende vader te zorgen. Coon speelt Katie, een strenge moeder met een eigenzinnige tienerdochter, Olsen is te zien als Christina, een moeder die wat meer open minded is, en Lyonne geeft gestalte aan Rachel, het wietrokende buitenbeentje. De zussen moeten proberen gemeenschappelijke grond te vinden, terwijl ze een aantal dagen heel dicht op elkaar zitten. His Three Daughters werd geschreven en geregisseerd door Azazel Jacobs (The Lovers), die eerder al met Olsen werkte aan Sorry for Your Loss. Het drama werd vorig jaar tijdens de première op het filmfestival van Toronto overladen met positieve kritieken.