Hawaii Five-0: negende seizoen start in augustus op Star Channel

Het negende seizoen van Hawaii Five-0 gaat volgende maand van start op televisie: vanaf 15 augustus zie je elke donderdag een dubbele aflevering op Star Channel. Hawaii Five-0 is een reboot van de gelijknamige serie uit de jaren zestig en draait om een team van agenten dat werkzaam is op het tropische eiland. Alex O'Loughlin speelt de hoofdrol als teamleider Steve McGarrett en verder zijn onder meer Scott Caan en Meaghan Rath te zien. In de première van het negende seizoen loopt de spanning op wanneer er een CIA-agent vermoord wordt. McGarrett, die bevriend was met het slachtoffer, laat zich opzettelijk gevangennemen door de verdachten, in de hoop een mol binnen het agentschap te ontmaskeren. Ondertussen worstelt Tani met de vraag of ze McGarrett moet vertellen over het moordwapen dat ze aantrof in Adams huis.