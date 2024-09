Harry Wild: derde seizoen gaat in oktober van start op BBC First

Jane Seymour (Live and Let Die) keert volgende maand terug als Harry Wild in het derde seizoen van de gelijknamige detectiveserie: vanaf vrijdag 11 oktober zie je elke week een nieuwe aflevering op BBC First. Harry Wild volgt voormalig literatuurprofessor Harriet 'Harry' Wild (Seymour), die een eigen detectivebureautje is gestart waar ze met haar onwaarschijnlijke sidekick Fergus (Rohan Nedd) aan uiteenlopende zaken werkt. In het derde seizoen onderzoeken ze de dood van de zanger van de grootste boyband van Ierland, moeten ze uitzoeken wie in een restaurant een mensenhoofd serveerde, en proberen ze te achterhalen hoe een misdaadauteur zichzelf kon neerschieten in een afgesloten panic room zonder een wapen. Ook zijn er romantische perikelen: terwijl het tussen Fergus en Lola niet bepaald vlekkeloos loopt, valt Harry voor een charmante collega-detective.