Harry Wild: detectiveserie met Jane Seymour krijgt vierde seizoen

De website TVLine bericht dat er momenteel wordt gewerkt aan een vierde seizoen van de Britse detectiveserie Harry Wild met Jane Seymour. De opnamen zijn aan de gang in Dublin, Ierland en Acorn TV gaf alvast een eerste foto van achter de schermen vrij (boven te zien). Harry Wild volgt de inmiddels gepensioneerde literatuurprofessor Harriet 'Harry' Wild (Seymour), die samen met haar kompaan Fergus (Rohan Nedd) werkt als privédetective. In het vierde seizoen wordt Harry onder meer ingehuurd door haar eigen zoon Charlie (Kevin Ryan) en schiet ze een als kind zeer losbandige vriendin die inmiddels non is geworden te hulp. Het is nog niet bekend uit hoeveel afleveringen het vierde seizoen zal bestaan. Het eerste seizoen bestond uit acht afleveringen, de tweede reeks en de derde reeks kregen er elk zes. In Nederland waren de eerste twee seizoenen van Harry Wild te zien op BBC First.