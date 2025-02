Grantchester: zevende seizoen gaat in maart van start bij BBC First

Het zevende seizoen van Grantchester is vanaf zondag 9 maart te zien op BBC First. De Britse misdaadserie speelt zich af in de jaren vijftig draait om het unieke partnerschap tussen agent Geordie Keating (Robson Green) en dominee Will Davenport (Tom Brittney). Het seizoen opent in 1959, wanneer Will gelukkige stellen in het huwelijk verbindt, terwijl Geordie zijn huwelijk met zijn van hem vervreemde vrouw Cathy (Kacey Ainsworth) probeert te redden. Ondertussen begint voormalig hulppredikant Leonard Finch (Al Weaver) aan een nieuw avontuur, terwijl huishoudster Mrs. Chapman (Tessa Peake-Jones) nieuws ontvangt dat haar geloof en overtuigingen op de proef stelt. In de première van het zevende seizoen wordt het stoffelijk overschot van Lord Fitzgerald gevonden op zijn landgoed. Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van zijn dood komen Will en Geordie al snel in aanvaring met DCI Elliott Wallace (Michael D. Xavier).