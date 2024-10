Granite Harbour S02E01-02: overschot aan ambitie

Davis Lindo (Romario Simpson) is na het eerste seizoen van Granite Harbour opgeklommen tot DC, Detective Constable. Hij is in zekere zin de drijvende kracht achter het tweede seizoen, dat draait om een verstekeling die aan boord zat van een vrachtschip. En op dat vrachtschip wordt drugs verscheept. Granite Harbour speelt zich immers af in het Schotse Aberdeen, dat wordt afgebeeld als een ijzige havenstad waar mensen grote geheimen met zich meedragen. Zo constateert Lindo’s collega Bart (Hannah Donaldson) dat een combinatie van ketamine en cocaïne momenteel zeer populair is. Ze deelt die observatie met haar collega’s nadat het stoffelijk overschot wordt gevonden van een crimineel die gedrogeerd is met ketamine.