Gooische Vrouwen: zesde seizoen komt dit jaar naar Videoland en naar SBS6

Het zesde seizoen van Gooische Vrouwen komt nog dit jaar naar Videoland: de nieuwe afleveringen zijn vanaf zondag 27 oktober wekelijks bij de vod-dienst te zien. Vanaf zondag 10 november is de reeks vervolgens ook wekelijks te zien op televisie bij SBS6. De serie volgt de levens van een viertal vriendinnen in Het Gooi. In het zesde seizoen staan Cheryl (Linda de Mol), Claire (Tjitske Reidinga), Anouk (Susan Visser) en Roelien (Lies Visschedijk, binnenkort ook te zien in Nemesis) voor een nieuwe fase in hun leven. In Het Gooi is het niet meer zoals het ooit was en de vier vriendinnen moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Dat blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Gooische Vrouwen was oorspronkelijk van 2005 tot 2009 te zien op televisie. Daarna volgden ook nog speelfilms in 2011 en 2014. De Mol bedacht de serie destijds als een Nederlandse variant op Amerikaanse televisiehits als Sex and the City en Desperate Housewives.