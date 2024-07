Nemesis: eerste blik op thrillerserie met Lies Visschedijk en Romana Vrede

De dramaserie is gebaseerd op het boek van Simon de Waal (Sleepers) en draait om financiële misdaad en belastingontwijking in de top van Nederland.

De complotthriller Nemesis is vanaf woensdag 16 oktober te zien op Disney+, dat vandaag de eerste beelden onthulde. Nemesis is de allereerste Nederlandse dramaserie van de vod-dienst. Het verhaal draait om officier van justitie Sylvia van Maele (Lies Visschedijk uit Soof) en FIOD-recercheur Lars van Deurnen (Romana Vrede uit Santos), die in hun zoektocht naar misdadigers geldsporen en criminele afrekeningen onderzoeken. Ze worden daarbij geconfronteerd met een meedogenloze elite die ten koste van alles haar rijkdom en macht wil beschermen. Wanneer de grens tussen Sylvia’s persoonlijke en professionele leven vervaagt, realiseert ze zich dat ze op haar intuïtie moet leren vertrouwen om te overleven, zelfs als dat betekent dat ze in opstand moet komen tegen de mensen die ze het meest vertrouwt. Nemesis is een televisiebewerking van de gelijknamige roman van Simon de Waal (Sleepers, Het Gouden Uur).