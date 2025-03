From: horrorserie wordt in april uit het aanbod van Netflix verwijderd

De horrorserie From wordt begin april uit het aanbod van Netflix verwijderd: op de website van de streamingdienst staat nu te lezen dat het drama nog tot en met 31 maart te zien is. Momenteel is alleen het eerste seizoen van From bij Netflix beschikbaar, terwijl het tweede seizoen en het derde seizoen eerder al op de lineaire televisie te zien zijn geweest bij Star Channel. From speelt zich af in een mysterieus spookstadje dat eenieder die het betreedt niet meer laat gaan. Tot overmaat van ramp krijgen de bewoners ook nog eens te maken met monsters die tevoorschijn komen als de zon ondergaat. Een van de hoofdrollen in de serie is voor Harold Perrineau (Oz), die gestalte geeft aan de onofficiële sheriff van het stadje. From is afkomstig van de producenten van Lost. Eind vorig jaar werd ook al een vierde seizoen van het drama aangekondigd.