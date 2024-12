From S03: opnieuw in de overlevingsstand

© Epix / MGM Television

Verklaringen voor de gruwelijkheden in het door geestverschijningen omsingelde dorpje waar Boyd Stevens (Harold Perrineau) overdag de scepter zwaait sijpelen langzaam door in zinderend derde deel.

Stukje bij beetje voeren de makers van From de kijker belangwekkende informatie. Het derde seizoen biedt naast het gebruikelijke mysterie ook verklaringen voor de redenen waarom Boyd Stevens (Harold Perrineau) en zijn lotgenoten vastzitten in het angstwekkende dorp waar ’s nachts ondoden rondstruinen die het hebben gemunt op iedereen die al dan niet per ongeluk een frisse neus haalt. Aan het einde van het tweede seizoen leek het alsof Stevens, door het vermaarde muziekdoosje dat telkens opdook te slopen, de vloek had opgeheven. Maar niets is minder waar. De eigenaardige voedselvoorziening in de diner, waar eten ineens verscheen, is gestaakt.

Ook is de oogst mislukt, en kijken de dorpelingen angstvallig naar het vee, dat opgesoupeerd moet worden. Maar als de zon eenmaal ondergaat ziet Stevens met lede ogen aan hoe de geestverschijningen de koeien en geiten vrijlaten. In de hoop natuurlijk dat iemand hen komt redden. En Stevens twijfelt geen moment. Alleen al die scène is zinderend, omdat Stevens, die ook hulp krijgt, hier in de overlevingsstand gaat – de koeien en geiten zijn hun laatste redmiddel. In die zin lijkt het er soms ook op in dit derde seizoen dat men de moed opgeeft, en dat Stevens de enige is die er nog in gelooft.

© Epix / MGM Television

Ondertussen bevindt Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) zich na haar val uit de vuurtoren in een ziekenhuis buiten het hermetisch afgesloten gebied. Zij is de dans ontsprongen, maar ook vastberaden om weer naar haar gezin terug te keren. En ook over Matthews verschijnt tegen het einde van het seizoen een revelatie.

© Epix / MGM Television

Saillant aan de serie is dat From uit de koker komt van de producenten van Lost, waar Perrineau ook in te zien was. Destijds kreeg de acteur het aan de stok met Lost-bedenker Damon Lindelof, en werd Perrineau’s personage min of meer uit de reeks geschreven. Onterecht, bewijst de acteur met From. Met zijn sympathieke spel en natuurlijk overwicht weet hij opnieuw een hoofdpersonage neer te zetten dat zich ontpopt als de natuurlijke leider van een gemeenschap waarin wanhoop prevaleert.

© Epix / MGM Television

Maar het is vooral het mysterie - of de mysteries - dat From maakt tot een boeiende serie. Een blik op YouTube beaamt dit: over vrijwel elke scène valt wel iets wezenlijks te zeggen, blijkt uit de vele fanvideo’s. Een vierde seizoen is trouwens al bevestigd.