Fire Country: tweede seizoen gaat in oktober van start op Net5

Het tweede seizoen van Fire Country is vanaf 29 oktober elke dinsdag te zien op Net5. De hoofdrol in de dramaserie is voor Max Thieriot, die tevens bekend is van zijn rol als Clay Spenser in SEAL Team. In Fire Country geeft hij gestalte aan de veroordeelde crimineel Bode Donovan, die om in aanmerking te komen voor strafvermindering deelneemt aan een speciaal programma: hij moet de brandweer helpen met het blussen van de vele branden die Californië teisteren. Aan de start van het tweede seizoen bevindt Donovan zich weer in de gevangenis, waar hij schokkend nieuws te horen krijgt. Ondertussen rukt de crew van Station 42 uit wanneer Edgewater getroffen wordt door een zware aardbeving. Bijrollen zijn er voor onder anderen Kevin Alejandro (Lucifer), Billy Burke (Revolution) en Diane Farr (Rescue Me). Thieriot bedacht en ontwikkelde Fire Country samen met scenaristen Joan Rater en Tony Phelan, bekend van A Small Light en Grey's Anatomy. In Amerika gaat later deze maand het derde seizoen van de serie in première.