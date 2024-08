Ferry: de serie: spin-off van Undercover gaat in première op VRT 1

Komende zondag kun je op VRT 1 kijken naar de film Ferry en vervolgens gaat op zondag 8 september ook Ferry: de serie bij de zender van start. De prequel op Undercover speelt zich af na de gebeurtenissen in de film: Ferry Bouman (Frank Lammers) probeert als beginnende xtc-producent voet aan grond te krijgen in de Brabantse onderwereld. Wanneer drugbaron Arie Tack (Steef Cuijpers) wordt opgepakt, ziet hij zijn kans om Tacks deal met motorbende Pusaka over te nemen. Verdere rollen zijn er voor onder meer Elise Schaap (als Ferry's grote liefde Danielle), Raymond Thiry (als zijn rechterhand John Zwart), Yannick van de Velde, Tim Haars en Huub Smit (als zijn xtc-producenten). Dirk Roofthooft en Tygo Gernandt zijn te zien als leden van Pusaka. Ferry: de serie kreeg één seizoen (acht afleveringen), maar momenteel wordt er ook gewerkt aan een tweede film over Ferry, die zich afspeelt na het derde seizoen van Undercover.