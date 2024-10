Ferry 2: datum en eerste teaser voor nieuwe Undercover-film van Netflix

Een van de hoofdrollen in de film, die zich afspeelt na de gebeurtenissen in het derde seizoen van Undercover, is voor Aiko Mila Beemsterboer (Oogappels).

De film Ferry, en de daaropvolgende serie met dezelfde titel, dienden destijds als een prequel op Undercover, maar de film Ferry 2 pakt de draad weer op na de gebeurtenissen in het derde seizoen van Undercover. Ferry (Frank Lammers) heeft alles verloren en leeft inmiddels een teruggetrokken leven ver weg van Brabant. Dat alles verandert wanneer zijn achternichtje Jezebel van Kamp hem om hulp vraagt en Ferry zo belast met een zwaar geweten. Ferry weet dat één geheim nooit aan het licht mag komen: zijn betrokkenheid bij de moord op Jezebels vader Jurgen. De inzet is hoog en de waarheid weegt zwaar op Ferry’s schouders. Jezebel wordt in de film gespeeld door Aiko Mila Beemsterboer, bekend van haar rol als Nina in Oogappels, dat komende woensdag weer van start gaat op televisie. Verder heeft de vervolgfilm rollen voor onder meer Huub Smit, Jonas Smulders, Tobias Kersloot en Charlie Chan Dagelet. Lees hier meer over de cast van de sequel.