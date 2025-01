FBI: International: eerste seizoen komt in februari naar Videoland

Het eerste seizoen van FBI: International wordt op zaterdag 15 februari toegevoegd aan het aanbod van Videoland. De misdaadserie is een spin-off van het originele FBI, waarvan nu vijf seizoenen op Videoland beschikbaar zijn. FBI: International volgt de leden van het internationale 'Fly Team' van de FBI, die in het buitenland mensen opsporen die mogelijk een bedreiging vormen voor de Verenigde Staten. In het eerste seizoen wordt het team geleid door Scott Forrester (Luke Kleintank uit Bones), met agent Jamie Kellett (Heida Reed uit Poldark) als zijn nummer twee. De eerste reeks bestaat uit 22 afleveringen. Hier in Nederland is FBI: International te zien bij Veronica, waar nu elke zondag een aflevering van het huidige vierde seizoen wordt uitgezonden.