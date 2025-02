Families like ours: Deense serie van Thomas Vinterberg komt naar de NPO

Het Deense drama Families like ours komt naar de NPO: de reeks is vanaf zaterdag 15 maart wekelijks te zien op NPO 3 en NPO Start. Verder zijn alle afleveringen vanaf donderdag 6 maart online te streamen bij NPO Plus. De serie speelt zich af in een niet al te verre toekomst, waarin de waterstanden naar alarmerende hoogtes stijgen en Denemarken moet worden geëvacueerd. Degenen die het zich kunnen veroorloven reizen naar welvarende landen, terwijl arme mensen worden uitgezet naar minder idyllische bestemmingen. Terwijl dit rampscenario speelt op de achtergrond ontmoeten we Laura (Amaryllis August), een scholier die voor het eerst verliefd is geworden. Wanneer het nieuws over de evacuatie naar buiten komt, wordt Laura wordt plots gedwongen te kiezen tussen de drie mensen van wie ze het meest houdt.