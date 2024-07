Exploding Kittens: animatieserie gebaseerd op populair kaartenspel in juli naar Netflix

God en de duivel worden in animatiereeks naar de aarde gestuurd, in de vorm van twee pratende katten.

Op 12 juli verschijnt de animatiereeks Exploding Kittens bij Netflix. Deze bewerking van het razend populaire kaartenspel, waarbij je moet voorkomen de kaart met het exploderende kitten te trekken, komt uit de koker van scenaristen Matthew Inman en Elan Lee. Tom Ellis (ironisch genoeg bekend van zijn rol als Lucifer Morningstar in Lucifer) speelt in de serie God, of Godcat, die samen met de duivel (Sasheer Zamata uit Saturday Night Live vertolkt Devilcat) afreist naar de aarde om daar een gezin met hun problemen te helpen. Ook Ally Maki, Mark Prosch (Better Call Saul) en Suzy Nakamara (Curb Your Enthusiasm) hebben getekend voor een rol. Eddie Rosas, bekend als regisseur van verschillende afleveringen van The Simpsons, tekende voor de regie.