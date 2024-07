Evil: tweede seizoen gaat in augustus van start bij Star Channel

Afgelopen maandag ging het eerste seizoen van Evil in première op Star Channel en ook het tweede seizoen is inmiddels aangekondigd: vanaf 26 augustus zie je elke week een dubbele aflevering bij de zender. De hoofdrol in de serie is voor de Nederlandse actrice Katja Herbers, die eerder al te zien was in Amerikaanse tv-producties als The Leftovers en Westworld. In Evil geeft ze gestalte aan de sceptische psycholoog Kristen Bouchard, die een team vormt met priester in opleiding David Acosta (Mike Colter) en aannemer Ben Shakir (Aasif Mandvi). Het drietal onderzoekt allerlei mogelijk bovennatuurlijke zaken en moet telkens beoordelen of er een wetenschappelijke verklaring voor is. In de première van het tweede seizoen gaat Kristen gebukt onder haar schuldgevoel, terwijl Leland Townsend (Michael Emerson) wil dat er een exorcisme op hem wordt uitgevoerd. Evil werd bedacht door Robert en Michelle King, bekend van de advocatenseries The Good Wife en The Good Fight.