Dune: Prophecy: tweede seizoen in de maak bij HBO Max

Er is een tweede seizoen van Dune: Prophecy in de maak bij HBO. De finale van het eerste seizoen is in Nederland komende maandag te zien bij HBO Max. Volgens HBO werd de eerste aflevering van de serie wereldwijd zo'n vijftien miljoen keer bekeken. Dune: Prophecy speelt zich af in dezelfde verhaalwereld als de recente Dune-films van Denis Villeneuve (ook te zien op HBO Max), maar dan tienduizend jaar voor de perikelen rond de door Timothée Chalamet gespeelde Paul Atreides. Het verhaal volgt de Harkonnen-zussen Valya (Emily Watson uit Chernobyl) en Tula (Olivia Williams uit The Crown), die gezamenlijk het zusterschap van de Bene Gesserit oprichten. Ook Travis Fimmel (Boy Swallows Universe), Jodhi May (The Witcher) en Mark Strong (Temple) zijn te zien. De serie werd geïnspireerd door het boek Sisterhood of Dune van Brian Herbert en Kevin J. Anderson. De tweede reeks wordt opnieuw gemaakt door Alison Schapker (Alias, Lost, Fringe).