Dr. Death S02E01-03: ijzersterke true crime

In het vernuftig geschreven tweede deel van anthologiereeks wordt opnieuw een arts (Édgar Ramirez is uitstekend) ontmaskerd als charlatan.

Na het eerste seizoen , dat draaide om een op zijn zachtst gezegd gemankeerde chirurg (Joshua Jackson), begint de anthologiereeks Dr. Death weer helemaal opnieuw. Met een nieuwe cast en een nieuwe showrunner. De jonge scenarist Ashley Michel Hoban, bekend van Happy! (2017), staat ditmaal aan het roer. Haar seizoen draait om arts Paolo Macchiarini (Édgar Ramirez): een getalenteerde Italiaan die met zijn vermaarde luchtpijptransplantaties wonderen verricht in de operatiekamer. De Amerikaanse journalist Benita Alexander (Mandy Moore) komt Macchiarini op het spoor en besluit een documentaire over hem te maken.

Uiteraard worden de twee verliefd op elkaar, maar komt Alexander er ook gaandeweg achter dat ze met een charlatan te maken heeft. In de eerste twee afleveringen manifesteert haar lover zich daarentegen nog als een uiterst charmante professional. Dat kan Ramirez ook buitengewoon goed: een arrogant personage spelen dat veinst bescheiden te zijn. En deze rol geeft hem ook de kans om zijn talenknobbel te etaleren, want Macchiarini mag overal ter wereld zijn kunsten vertonen. Hij is zelfs bevriend met de paus, beweert hij tegen Alexander. De journalist gaat er gewillig in mee - alsof ze haar journalistieke instinct door verliefdheid heeft verloren.

Wat Dr. Death, en Hoban in het bijzonder, bewijst, is dat je een opzienbarend true-crime-verhaal (en daar is dit seizoen zonder meer op gebaseerd) wel in een geprononceerde vorm moet gieten. Hoban maakt er een soort uiterst romantisch drama van dat geleidelijk transformeert tot een nachtmerrie. Het meest knappe is misschien dat je als kijker nog lang sympathiseert met Macchiarini, terwijl je weet dat hij een monster is.