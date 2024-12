Downton Abbey: Brits kostuumdrama verdwijnt in januari van Netflix

De historische dramaserie Downton Abbey wordt op 1 januari uit het online aanbod van Netflix verwijderd. Dat bericht de website Filmvandaag.nl. Momenteel is de hele serie (zes seizoenen, goed voor ruim vijftig afleveringen) op Netflix beschikbaar. Downton Abbey volgt de rijke familie Crawley - met aan het hoofd Robert Crawley (Hugh Bonneville) en zijn echtgenote Cora (Elizabeth McGovern) - en de mensen die zij in dienst hebben. De overige familieleden worden gespeeld door onder meer Michelle Dockery, Dan Stevens en de eerder dit jaar overleden Maggie Smith. Downton Abbey werd ontwikkeld door Julian Fellowes, die daarna nog historische drama's als The Gilded Age en Belgravia maakte. De serie is tevens in zijn geheel te streamen op NPO Plus. En er is nu een derde Downton-film in ontwikkeling, die volgend jaar september in de bioscoop moet verschijnen. De eerste Downton-film is momenteel ook te zien op Netflix.