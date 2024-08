Douglas is Cancelled: serie met Hugh Bonneville verschijnt bij SkyShowtime

Hugh Bonneville (Downton Abbey, The Gold) speelt een in het nauw gedreven nieuwslezer in de nieuwe serie Douglas in Cancelled: het komische drama is vanaf donderdag 5 september in zijn geheel te streamen bij SkyShowtime. Douglas in Cancelled volgt Douglas Bellowes, de ervaren presentator van het nieuwsprogramma Live at Six. Douglas is een nationale trots die niets fout lijkt te kunnen doen, totdat hij na een verkeerd gevallen grap op een bruiloft gecanceld dreigt te worden en zijn leven in chaos ziet verzanden. Karen Gillan (Guardians of the Galaxy) speelt de co-host van Douglas, die in tegenstelling tot hem heel veel verstand heeft van sociale media. Alex Kingston (E.R.) speelt de vrouw van Douglas en Nick Mohammed (Ted Lasso) is te zien als een (komedie)schrijver die werkt voor Live at Six. De volledige serie (vier afleveringen) werd geschreven door Steven Moffat, bekend van Doctor Who, Sherlock en Inside Man.