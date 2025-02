Dope Thief: nieuwe misdaadserie met Brian Tyree Henry en Wagner Moura

Vanaf vrijdag 14 maart kun je bij Apple TV+ wekelijks kijken naar de misdaadserie Dope Thief met Brian Tyree Henry (Atlanta) en Wagner Moura (Narcos). Ze spelen twee criminele vrienden uit Philadelphia die een riskant plan bedenken: vermomd als DEA-agenten stormen ze woningen van drugsdealers binnen, om deze vervolgens hun geld en drugs afhandig te maken. Dat gaat een tijdje goed, totdat ze de verkeerde mensen beroven en moeten vrezen voor hun leven. Bijrollen zijn er voor onder meer Marin Ireland (Sneaky Pete), Kate Mulgrew (Orange Is the New Black) en Ving Rhames (Pulp Fiction). De serie is afkomstig van scenarist Peter Craig (The Town, The Batman, Top Gun: Maverick) en is een bewerking van het gelijknamige boek van Dennis Tafoya. Ridley Scott (Gladiator II) produceert en regisseerde de eerste aflevering.